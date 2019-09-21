В Киеве на козырьке подъезда обнаружили труп

Новости Украины:Рядом с телом погибшего нашли связку ключей.

В субботу, 21 сентября, в Киеве по адресу улица Вишняковская, 11 был обнаружен труп молодого парня.

Об этом сообщает "Информатор".

Тело находилось на козырьке парадного 16-этажного дома. Вызов на линию экстренных служб поступил около 08:00.

Как выяснили правоохранители, изначально консьерж услышала глухой звук падения. Когда она поднялась по лестнице на второй этаж, то увидела, что на козырьке лежит парень без сознания. Она вызвала полицию и медиков. К сожалению, врачи констатировали смерть.

Рядом с телом погибшего нашли связку ключей. Полицейские начали обследовать дом и обнаружили, что ключи подходят к одной из квартир на втором этаже. Внутри находились родственники погибшего, которому было 28 лет.

Предварительно, парень выпал с одного из балконов парадного. Но, с какого этажа — неизвестно. Для более детальных разбирательств вызвали следственно-оперативную группу. Был это суицид или несчастный случай — выясняется. Предсмертной записки не нашли.