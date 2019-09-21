Смертельное ДТП в Харькове: столкновения легковушки и мотоцикла (Фото)

Новости Украины:От полученных травм 38-летний водитель мотоцикла погиб на месте.

Сегодня, 21 сентября, в Харькове столкнулись мотоцикл и грузовик. Смертельное ДТП произошло на улице Академика Павлова. Авария произошла около 5.30 утра.

Об этом сообщает Национальная полиция Харьковской области.

В сообщении говориться, что 25-летний водитель "Daewoo", выполняя левый поворот, столкнулся с 38-летним водителем мотоцикла.

Все детали происшествия устанавливаются.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, в Киеве на улице Елены Телиги грузовик протаранил троллейбус с пассажирами, пострадавших в результате инцидента нет.