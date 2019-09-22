Задержанных на Львовщине за блокаду вагонов с углем отпустили

Новости Украины:На Львовщине задержанных участников акции отпустили.

Задержанных на Львовщине участников акции по блокированию вагонов с углем отпустили из полиции.

Об этом сообщается на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

В заметке со ссылкой на Семена Семенченко, который также был среди задержанных, говорится: "Всех задержанных удалось вытащить из полиции. Меня тоже отпустили. Составили протокол административного правонарушения".

Отмечается также, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.

В то же время, глава полиции Львовщины Василий Виконский обратился к представителям органов местного самоуправления и руководства угольного предприятия в связи с блокированием железнодорожного пути.

«Учитывая, что вопрос перерос в политическую плоскость, обращаюсь к местной власти и руководству угольного предприятия немедленно решить свои спорные вопросы. Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы. Приглашенные в полицию граждане будут установлены, нарушители оштрафованы и всех их отпустят», – подчеркнул полковник Виконский, которого цитирует пресс-служба областной полиции.

Как сообщалось, в Сокальское отделение полиции 21 сентября поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции Сосновка неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, загруженных углем.

На требования правоохранителей блокировщики не реагировали, полиция применила меры принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление. Было задержано 28 правонарушителей и они доставлены в отделение полиции.

Во время мероприятий по разблокированию движения поездов пострадали восемь полицейских.