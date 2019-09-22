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Задержанных на Львовщине за блокаду вагонов с углем отпустили

Задержанных на Львовщине за блокаду вагонов с углем отпустили
00:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На Львовщине задержанных участников акции отпустили.

Задержанных на Львовщине участников акции по блокированию вагонов с углем отпустили из полиции.

Об этом сообщается на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

В заметке со ссылкой на Семена Семенченко, который также был среди задержанных, говорится: "Всех задержанных удалось вытащить из полиции. Меня тоже отпустили. Составили протокол административного правонарушения".

Отмечается также, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.

В то же время, глава полиции Львовщины Василий Виконский обратился к представителям органов местного самоуправления и руководства угольного предприятия в связи с блокированием железнодорожного пути.

«Учитывая, что вопрос перерос в политическую плоскость, обращаюсь к местной власти и руководству угольного предприятия немедленно решить свои спорные вопросы. Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы. Приглашенные в полицию граждане будут установлены, нарушители оштрафованы и всех их отпустят», – подчеркнул полковник Виконский, которого цитирует пресс-служба областной полиции.

Как сообщалось, в Сокальское отделение полиции 21 сентября поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции Сосновка неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, загруженных углем.

Блокада вагонов с углем: задержано 28 участников акции

На требования правоохранителей блокировщики не реагировали, полиция применила меры принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление. Было задержано 28 правонарушителей и они доставлены в отделение полиции.

Во время мероприятий по разблокированию движения поездов пострадали восемь полицейских.

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Украина, Уголь, Полиция, Поезд, РФ, Львовщина, Вагон, Блокада.
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