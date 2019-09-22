В Житомире рекламный щит упал на детей

Новости Украины:В Житомире металлический рекламный щит свалился на детей.

В Житомире в результате падения металлической конструкции травмированы четверо детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, Житомир.info

Инцидент произошел днем 21 сентября на Польском бульваре.

"По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова в результате порыва ветра упал рекламный баннер размером 4 на 5 метров, в результате чего были травмированы четверо детей в возрасте от 10 до 11 лет", - сообщили в полиции.

Среди травмированных - один мальчик и три девочки. Пострадавшие доставлены в областную детскую больницу, у них диагностированы ушибы. На месте падения баннера работают полицейские, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.