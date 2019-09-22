На Харьковщине ревнивец хотел убить соперника из ружья

Новости Украины:В Харьковской области злоумышленник хотел убить мужчину, приревновав к нему свою жену.

Житель села Першотравневое Змиевского района из-за ревности совершил покушение на убийство, поджег два дома и пытался покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполіції в Харьковской области.

"Накануне в Змиевский отдела полиции поступило сообщение о том, что ночью в селе Першотравневое неизвестный мужчина стрелял из оружия и поджег два дома, а после совершения преступлений пытался покончить жизнь самоубийством. В настоящее время он находится в больнице, состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Установлено, что 32-летний местный житель решил убить 31-летнего мужчину, приревновав к нему свою жену .. Мужчина заранее приобрел гладкоствольное охотничье ружье, приехал к дому, где живет соперник, и начал с ним ссору через окно. Затем направил на него оружие и сделал прицельный выстрел, но мужчина успел спрятаться за здание.

После этого злоумышленник взял канистру с легковоспламеняющейся смесью, облил ею двери и стены дома соперника и поджег. Он также поехал в дом родителей потерпевшего, где оставил автомобиль, облил легковоспламеняющейся смесью дом и машину и поджег.

Затем злоумышленник вернулся к себе домой и пытался свести счеты с жизнью, но лишь прострелил себе плечо.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 15, п 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Вещественные доказательства изъяты. Следственные действия продолжаются.

В сети уже появилась информация о том, что отец потерпевшего - священник местной церкви - обратился к мирянам о помощи.