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В Черновцах СБУ разоблачила нарколабораторию (Фото)

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В Черновцах СБУ разоблачила нарколабораторию (Фото)
05:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СБУ

Новости Украины:В Черновцах СБУ обнаружила амфетаминовую нарколабораторию.

В Черновцах Служба безопасности Украины разоблачила нарколабораторию по изготовлению амфетамина.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что группа жителей областного центра обустроила в гараже, который принадлежал одному из знакомых, производство психотропных веществ. Для сокрытия противоправной деятельности дельцы оборудовали помещение современной системой сигнализации. За неделю они изготавливали почти килограмм амфетамина. Готовый «товар» фигуранты дела сбывали местным дилерам", - говорится в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий по месту расположения нарколаборатории правоохранители обнаружили 300 граммов амфетамина, 10 литров прекурсора, химические вещества и оборудование для производства психотропных препаратов.

Досудебное расследование предварительно квалифицировало действия злоумышленников по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров), ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

СБУ разоблачила крупнейшую в истории Украины нарколабораторию

Операция по разоблачению и блокировке противоправной деятельности проводилась под процессуальным руководством прокуратуры области.

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СБУ, Наркотики, Полиция, Черновцы, Лаборатория.
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