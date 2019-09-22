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Воскресенье, 22.09.2019
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Заморозки и порывы ветра: украинцев предупредили о непогоде

Заморозки и порывы ветра: украинцев предупредили о непогоде
09:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Граждан предупреждают о заморозках и сильном ветре в регионах Украины.

В воскресенье в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, в ночь на понедельник в Карпатах и Луганской области возможны сильные заморозки, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"22 сентября в Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). Ночью в Карпатах и Луганской области возможны сильные заморозки от 0 до 3 градусов (ІІ уровень опасности)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром

По Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности), по Киеву - от 15 до 20 м/с (І уровень опасности).

Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября

По данным ГосЧС, 23 сентября, на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки от 0 до 3 градусов (І уровень опасности).

Ранее сообщалось, 22 сентября, погоду в Украине будет определять прохладная, преимущественно сухая воздушная масса, лишь на севере и востоке страны более влажный воздух.

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Погода, Спасатели, Непогода, ГСЧС.
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