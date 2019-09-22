Заморозки и порывы ветра: украинцев предупредили о непогоде

Новости Украины:Граждан предупреждают о заморозках и сильном ветре в регионах Украины.

В воскресенье в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, в ночь на понедельник в Карпатах и Луганской области возможны сильные заморозки, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"22 сентября в Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). Ночью в Карпатах и Луганской области возможны сильные заморозки от 0 до 3 градусов (ІІ уровень опасности)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром

По Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности), по Киеву - от 15 до 20 м/с (І уровень опасности).

По данным ГосЧС, 23 сентября, на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки от 0 до 3 градусов (І уровень опасности).

Ранее сообщалось, 22 сентября, погоду в Украине будет определять прохладная, преимущественно сухая воздушная масса, лишь на севере и востоке страны более влажный воздух.