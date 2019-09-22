Виновник ДТП, в котором погибли 9 человек, задержан

Новости Украины:Полиция задержала виновника смертельного ДТП в Одесской области.

Правоохранители задержали водителя грузовика, который вчера, 21 сентября, совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Одесской области, в котором погибли 9 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек, еще четверо госпитализированы.