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Виновник ДТП, в котором погибли 9 человек, задержан

Виновник ДТП, в котором погибли 9 человек, задержан
16:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Полиция задержала виновника смертельного ДТП в Одесской области.

Правоохранители задержали водителя грузовика, который вчера, 21 сентября, совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Одесской области, в котором погибли 9 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Страшное ДТП в Одесской области: одна из потерпевших все еще в реанимации

Как сообщалось, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек, еще четверо госпитализированы.

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ДТП, Одесская область, Нацполиция.
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