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На Львовщине мужчина попал под поезд: первые подробности

На Львовщине мужчина попал под поезд: первые подробности
18:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Во Львовской области в результате наезда поезда погиб мужчина.

Во Львовской области от полученных травм погиб мужчина, попавший под поезд сообщением "Киев - Трускавец".

Как сообщила сегодня полиция Львовщины, в Самборский отдел полиции 21 сентября в 21.45 поступило сообщение о том, что в селе Долобов электропоезд совершил наезд на мужчину.

Полицейские установили, что под поезд попал 44-летний местный житель, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Львовская область, Поезд, Нацполиция.
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