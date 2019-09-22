На Львовщине мужчина попал под поезд: первые подробности

Новости Украины:Во Львовской области в результате наезда поезда погиб мужчина.

Во Львовской области от полученных травм погиб мужчина, попавший под поезд сообщением "Киев - Трускавец".

Как сообщила сегодня полиция Львовщины, в Самборский отдел полиции 21 сентября в 21.45 поступило сообщение о том, что в селе Долобов электропоезд совершил наезд на мужчину.

Полицейские установили, что под поезд попал 44-летний местный житель, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.