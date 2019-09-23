В Виннице ликвидировано возгорание вагонов поезда

Новости Украины:В Виннице пожарные ликвидировали возгорание пассажирского поезда.

В Виннице на ж/д вокзале спасатели потушили возгорание вагонов поезда, который стоял на отстое, сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

"В 18:50 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании одного из вагонов подвижного состава на железнодорожной ст. Винница. Поезд находился на отстое, без пассажиров", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье.

К месту происшествия были направлены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 17 человек личного состава госпожарно-спасательных частей областного центра.

Около 20.00 возгорание ликвидировано.