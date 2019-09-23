В Киеве спасатели потушили пожар на автостоянке

Новости Украины:ГСЧС: Возгорание автоцистерн с топливом ликвидировано.

Возникшее в воскресенье вечером в Деснянском районе Киева на территории автостоянки возгорание 9 автоцистерн с горючим ликвидировано, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 23:48 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован", – сказано в сообщении на сайте ведомства. Во время тушения пожара поезд с топливом был отбуксирован.

Для гашения огня проводилась пенная атака. Сгорело и повреждено 9 автоцистерн с нефтепродуктами, произошло разлитие горюче-смазочных материалов на площадь 500 кв. м.

На месте происшествия работало 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники с привлечением 2-х пожарных поездов (один находился в резерве на железнодорожной станции Дарница), и 90 человек личного состава.

В ГСЧС подчеркнули, что жертв и пострадавших нет. Обстоятельства происшествия установит следствие.

Напоминаем, в 21:55 в Деснянском районе по ул.Вискозная, 3 возник пожар 9 автоцистерн с топливом (бензин и дизель).

В КГГА подчеркнули, что в результате сильного пожара, возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов города. Обратились к жителям придерживаться правил при задымлении воздуха.