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В Киеве спасатели потушили пожар на автостоянке

В Киеве спасатели потушили пожар на автостоянке
02:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:ГСЧС: Возгорание автоцистерн с топливом ликвидировано.

Возникшее в воскресенье вечером в Деснянском районе Киева на территории автостоянки возгорание 9 автоцистерн с горючим ликвидировано, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 23:48 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован", – сказано в сообщении на сайте ведомства. Во время тушения пожара поезд с топливом был отбуксирован.

Для гашения огня проводилась пенная атака. Сгорело и повреждено 9 автоцистерн с нефтепродуктами, произошло разлитие горюче-смазочных материалов на площадь 500 кв. м.

На месте происшествия работало 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники с привлечением 2-х пожарных поездов (один находился в резерве на железнодорожной станции Дарница), и 90 человек личного состава.

В ГСЧС подчеркнули, что жертв и пострадавших нет. Обстоятельства происшествия установит следствие.

Напоминаем, в 21:55 в Деснянском районе по ул.Вискозная, 3 возник пожар 9 автоцистерн с топливом (бензин и дизель).

В КГГА подчеркнули, что в результате сильного пожара, возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов города. Обратились к жителям придерживаться правил при задымлении воздуха.

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Киев, Пожар, Топливо, Огонь, ГСЧС, цистерны.
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