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В Краматорске впервые с 2014 года устроили праздничный салют (Видео)

В Краматорске впервые с 2014 года устроили праздничный салют (Видео)
03:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kramatorskpost.com

Новости Украины:В Краматорске впервые с 2014 года отгремел салют.

Впервые с начала российской агрессии против Украины в Краматорске устроили большой праздничный салют.

Об этом сообщает Kramatorsk.INFO.

«Вечером 21 сентября в небе над Краматорском, впервые с трагических событий 2014 года, состоялся большой праздничный салют в честь 85-летия Новокраматорского машиностроительного завода. Салют стал завершающим аккордом в концерте, который проходил на стадионе СК «Блюминг», - говорится в сообщении.

Одновременно отмечается, что шоу обрадовались далеко не все горожане. Когда в СМИ была опубликована программа праздничных мероприятий, в местных группах соцсетей критически обсуждали идею с салютом, считая, что сейчас не время для таких развлечений, тем более что у многих до сих пор неоднозначная реакция на громкие звуки выстрелов.

Напоминаем, в апреле 2014 года Краматорск, как и Славянск, был захвачен российскими боевиками.

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15-16 апреля в рамках антитеррористической операции украинский спецназ занял территорию аэродрома в Краматорске, который имел стратегически важное значение, ведь его взлетно-посадочная полоса была способна принимать транспортные самолеты. Кроме того, аэродром был выгодной позицией, которая прикрывала подходы к Славянску.

Защитников аэропорта обстреливали из «Градов» и другого тяжелого вооружения. В начале мая основные силы украинцев отошли. На территории аэродрома, почти в полном окружении, остался относительно небольшой отряд - 186 военных. Эпопея обороны аэродрома длилась 47 дней, причем 17 из них - в сверхтяжелых условиях.

5 июля Краматорск был освобожден украинскими войсками, и аэродром стал местом базирования штаба АТО.

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Украина, Краматорск, Салют.
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