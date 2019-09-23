Смертельное ДТП на Житомирщине: полиция ищет виновных

Новости Украины:На Житомирщине грузовик столкнулся с автобусом.

В Житомирской области вследствие столкновения грузового автомобиля с автобусом погибли 9 человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

"22 сентября в 23 ч. 26 мин. в ГСЧС поступила информация, что в Новоград-Волынском районе вблизи с.Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. Вследствие ДТП погибли 9 человек и 11 госпитализированы", - говорится в сообщении.

На Житомирщині в ДТП загинули 9 пасажирів рейсового автобуса, ще 10 травмованіhttps://t.co/PPUECdhxTR#Житомир pic.twitter.com/95sBtSUdcN — Новости Житомира (@znews777) September 23, 2019

Отмечается, чтобы достать пострадавших и тела погибших от ГСЧС, привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники.