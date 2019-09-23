Смертельное ДТП на Житомирщине: полиция ищет виновных

В Житомирской области вследствие столкновения грузового автомобиля с автобусом погибли 9 человек.
Об этом сообщает ГСЧС.
"22 сентября в 23 ч. 26 мин. в ГСЧС поступила информация, что в Новоград-Волынском районе вблизи с.Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. Вследствие ДТП погибли 9 человек и 11 госпитализированы", - говорится в сообщении.
На Житомирщині в ДТП загинули 9 пасажирів рейсового автобуса, ще 10 травмованіhttps://t.co/PPUECdhxTR#Житомир pic.twitter.com/95sBtSUdcN
— Новости Житомира (@znews777) September 23, 2019
Отмечается, чтобы достать пострадавших и тела погибших от ГСЧС, привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники.