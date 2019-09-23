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Столкновение "легковушки" и дерева в Чернигове: есть погибшие (Фото)

Столкновение "легковушки" и дерева в Чернигове: есть погибшие (Фото)
10:09 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Четыре подростка погибли в ДТП в Чернигове.

В Чернигове на мокрой дороге подросток-водитель не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом, вследствие чего он и трое его пассажиров-сверстников погибли на месте происшествия, а в больнице находится девушка.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Черниговской области.

"После полуночи в полицию поступило сообщение, что в Чернигове произошло ДТП с пострадавшими… Как оказалось, машина столкнулась с придорожным деревом. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, повезло остаться в живых. Она госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы", - говорится в обнародованном в понедельник утром сообщении.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц).

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"Следствие предварительно установило, что подросток взял дедов автомобиль "Фольксваген Пассат", собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Парень планировал получить водительское удостоверение. Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части", - говорится в сообщении.

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ДТП, Чернигов, Нацполиция.
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