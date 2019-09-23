В Крыму планируют построить замену "Мистралям"

Новости Украины:Оккупационные власти Крыма на судостроительном заводе "Залив" в Керчи планируют построить новый десантный корабль – вертолетоносец.

В оккупированном Россией Крыму задумали построить универсальный десантный корабль – вертолетоносец. Строительство намерены начать на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Об этом ТАСС сообщила "замминистра промышленной политики Крыма" Елена Элекчян.

"В настоящее время прорабатывается вопрос проектирования и размещения на производственных мощностях судостроительного завода "Залив" проекта универсального десантного корабля", – заявила она. Сообщается, что построить и сдать заказчику головной УДК планируется в рамках ГПВ-2027 (госпрограммы вооружений), а серийный – до начала 2030-х годов.

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести большую группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 – у американских типа Wasp), а также перевозить от нескольких сотен до тысячи и более человек морской пехоты.

УДК имеют док для катеров и других плавсредств, чтобы обеспечивать высадку десанта, перевозят бронетехнику.