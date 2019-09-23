Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Зеленский начал рабочую поездку в США
Зеленский начал рабочую поездку в США
У Зеленского заявили о желании прекратить войну и реинтегрировать Донбасс
У Зеленского заявили о желании прекратить войну и реинтегрировать Донбасс
Свитолина попробовала свои силы в новых видах спорта (Фото)
Свитолина попробовала свои силы в новых видах спорта (Фото)
Google посвятил Doodle осеннему равноденствию 2019
Google посвятил Doodle осеннему равноденствию 2019

В Крыму планируют построить замену "Мистралям"

В Крыму планируют построить замену "Мистралям"
10:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Оккупационные власти Крыма на судостроительном заводе "Залив" в Керчи планируют построить новый десантный корабль – вертолетоносец.

В оккупированном Россией Крыму задумали построить универсальный десантный корабль – вертолетоносец. Строительство намерены начать на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Об этом ТАСС сообщила "замминистра промышленной политики Крыма" Елена Элекчян.

"В настоящее время прорабатывается вопрос проектирования и размещения на производственных мощностях судостроительного завода "Залив" проекта универсального десантного корабля", – заявила она. Сообщается, что построить и сдать заказчику головной УДК планируется в рамках ГПВ-2027 (госпрограммы вооружений), а серийный – до начала 2030-х годов.

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести большую группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 – у американских типа Wasp), а также перевозить от нескольких сотен до тысячи и более человек морской пехоты.

В Крыму на полигоне бытовых отходов вспыхнул пожар (Фото)

УДК имеют док для катеров и других плавсредств, чтобы обеспечивать высадку десанта, перевозят бронетехнику.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Крым, РФ, Корабль, Керчь, Мистраль, Оккупация Крыма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 В Минобороны РФ не хотят думать о войне с Украиной
05 Xiaomi MIUI 11: теперь можно будет контролировать смартфоны своих близких (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Ситуация в ООС ухудшилась, ранен украинский военный
Ситуация в ООС ухудшилась, ранен украинский военный
&quot;Эмми&quot; 2019 - список победителей в главных категориях (Видео)
"Эмми" 2019 - список победителей в главных категориях (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь