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В Одессе объявлен траур по погибшим в ДТП 21 сентября

В Одессе объявлен траур по погибшим в ДТП 21 сентября
11:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Траур объявлен на всей территории Одесской области.

Сегодня в Одесской области объявлен траур в связи с гибелью 9 человек при столкновении автоцистерны с маршруткой 21 сентября.

Как сообщили в Одесской областной государственной администрации, в понедельник руководитель ОГА Светлана Шаталова подписала соответствующее распоряжение.

Согласно документу, 23 сентября по всей территории региона на соответствующих зданиях должны быть вывешены государственные флаги с траурными лентами.

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Предприятиям, организациям и учреждениям рекомендовано отменить любые увеселительные мероприятия.

Как сообщалось ранее, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек, в том числе – несовершеннолетний, еще четверо людей - госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Одесса, ДТП, Траур, Светлана Шаталова.
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