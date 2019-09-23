Взрыв в Харькове: Неизвестные подорвали банкомат

Новости Украины:В Шевченковском районе Харькова сегодня ночью неизвестные взорвали банкомат, который размещался в отделении банка.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сегодня в 03:30 к правоохранителям поступила информация о том, что на улице Клочковской, 276-Б взорван банкомат.

По адресу выезжали руководители Шевченковском отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба устанавливается. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Информация внесена в Журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.

Как сообщалось ранее, в Харькове столкнулись мотоцикл и грузовик. Смертельное ДТП произошло на улице Академика Павлова. Авария произошла около 5.30 утра.