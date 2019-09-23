Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Зеленский начал рабочую поездку в США
Зеленский начал рабочую поездку в США
Пристайко назвал вероятную дату проведения саммита "Нормандской четверки"
Пристайко назвал вероятную дату проведения саммита "Нормандской четверки"
Наставник Аталанты похвалил Малиновского
Наставник Аталанты похвалил Малиновского
"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020
"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020

Полиция Одессы обнародовала причины кровавой ДТП

Полиция Одессы обнародовала причины кровавой ДТП
12:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости Украины:Полиция Одессы назвала причины кровавой ДТП, из-за которых погибло 9 пассажиров маршрутки.

В Одесской области дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 9 пассажиров маршрутки, произошло из-за выезда автоцистерны на встречную полосу. Об этом сегодня во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил замначальника управления превентивной деятельности регионального главка Нацполиции Владислав Ткаченко.

Заседание проходило под председательством и. о. председателя Одесской областной государственной администрации Светланы Шаталовой и было посвящено исключительно обстоятельствам ДТП, случившегося 21 сентября на 12-м км трассы Одесса – Белгород-Днестровский между селами Новая Долина и Прилиманское Овидиопольского района. Как отметил Ткаченко, предполагается, что столкновение пассажирского микроавтобуса и автоцистерны произошло из-за выезда последней на полосу встречного движения. "Со стороны Одессы в сторону города Белгород-Днестровского двигался автотягач с прицепом, водитель которого выехал на полосу встречного движения...", - заявил Ткаченко.

В то же время он не смог уточнить, почему именно это произошло – водитель не справился с управлением, из-за технической неисправности машины, проблем с дорожным покрытием или чем-то другим. Ткаченко заявил, что это – компетенция следствия. Водитель грузовика задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

ДТП на Одесчине: обнародован список погибших

В частности, мужчина находится на лечении в Одесской областной клинической больнице под круглосуточной охраной и сегодня должен быть решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и автоцистерны погибли 9 человек, в том числе – несовершеннолетний, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель грузовика задержан. Сегодня в Одесской области объявлен траур.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, ДТП, Одесская область, Нацполиция, Владислав Ткаченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 "Скандальный" разговор Трампа и Зеленского: Байден требует расследования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Названо имя нового советника Кличко: кто он
Названо имя нового советника Кличко: кто он
&quot;Эмми&quot; 2019 - список победителей в главных категориях (Видео)
"Эмми" 2019 - список победителей в главных категориях (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь