Полиция Одессы обнародовала причины кровавой ДТП

Новости Украины:Полиция Одессы назвала причины кровавой ДТП, из-за которых погибло 9 пассажиров маршрутки.

В Одесской области дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 9 пассажиров маршрутки, произошло из-за выезда автоцистерны на встречную полосу. Об этом сегодня во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил замначальника управления превентивной деятельности регионального главка Нацполиции Владислав Ткаченко.

Заседание проходило под председательством и. о. председателя Одесской областной государственной администрации Светланы Шаталовой и было посвящено исключительно обстоятельствам ДТП, случившегося 21 сентября на 12-м км трассы Одесса – Белгород-Днестровский между селами Новая Долина и Прилиманское Овидиопольского района. Как отметил Ткаченко, предполагается, что столкновение пассажирского микроавтобуса и автоцистерны произошло из-за выезда последней на полосу встречного движения. "Со стороны Одессы в сторону города Белгород-Днестровского двигался автотягач с прицепом, водитель которого выехал на полосу встречного движения...", - заявил Ткаченко.

В то же время он не смог уточнить, почему именно это произошло – водитель не справился с управлением, из-за технической неисправности машины, проблем с дорожным покрытием или чем-то другим. Ткаченко заявил, что это – компетенция следствия. Водитель грузовика задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В частности, мужчина находится на лечении в Одесской областной клинической больнице под круглосуточной охраной и сегодня должен быть решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и автоцистерны погибли 9 человек, в том числе – несовершеннолетний, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель грузовика задержан. Сегодня в Одесской области объявлен траур.