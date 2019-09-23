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Двоих пострадавших в ДТП на Одещине перевели из реанимации в общее отделение

Двоих пострадавших в ДТП на Одещине перевели из реанимации в общее отделение
17:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Одессе двух потерпевших в результате столкновения автоцистерны и маршрутки, произошедшего 21 сентября, перевели из реанимации в общие отделения.

Об этом сегодня во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявила и. о. директора департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксана Рокунец-Сорочан.

По ее словам, 21 сентября в Одесскую областную клиническую больницу и Одесскую городскую клиническую больницу №11 доставили четверых потерпевших. Один человек был в крайне тяжелом состоянии, двое – в тяжелом, один – в пограничном состоянии (между средней и тяжелой степенями тяжести).

"Сегодня в областной больнице двух человек перевели из реанимации в нейрохирургическое и травматологическое отделения. Один человек – водитель – продолжает находиться в спецпалате под охраной, в травматологическом отделении. Его состояние оценивается как средней степени тяжести", - рассказала Рокунец-Сорочан.

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Четвертая пострадавшая – молодая женщина – находится в ГКБ №11. Ее состояние стабилизировалось, но остается тяжелым, женщина находится в реанимации. Как отмечалось, все четверо обеспечены необходимыми медицинскими препаратами.

21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и автоцистерны погибли 9 человек, еще четверых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика задержан. Сегодня в Одесской области объявлен траур по погибшим.

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Одесса, ДТП, Пострадавшие, Одесская ОГА.
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