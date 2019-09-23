Защищал мать: сын забил сапой собственного отца на Харьковщине

Новости Украины:Харьковские правоохранители расследуют факт убийства мужчины собственным сыном.

В Харьковской области прокуратура сообщила о подозрении парню, который убил собственного отца. Об этом передает пресс-служба областной прокуратуры.

"Дергачевская местная прокуратура утвердила сообщение о подозрении 19-летнему парню в нанесении смертельных телесных повреждений родному отцу (ч. 2 ст. 121 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый вместе с мамой поехал в соседний населенный пункт, чтобы разыскать отца, который пил и не возвращался домой. Мужчину родственники нашли у местного сельского клуба во время распития алкоголя. Он не хотел возвращаться домой и начал нецензурно ругать жену и даже замахнулся на женщину.

"Такое поведение отца возмутило сына. Парень взял сапу и несколько раз ударил обидчика ручкой по спине. От боли и сильных ударов мужчина сел на колени, однако сын продолжил наносить удар", - говорится в сообщении.

Парня остановили случайные свидетели. После этого он посадил отца в машину и повез в родное село. Дома в тот же вечер мужчина скончался.

По заключению экспертов, причиной смерти стала острая кровопотеря, которая развилась в результате полученных от избиения травм.

"Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, субботу, 21 сентября, в Киеве по адресу улица Вишняковская, 11 был обнаружен труп молодого парня на козырьке дома.