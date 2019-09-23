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Защищал мать: сын забил сапой собственного отца на Харьковщине

Защищал мать: сын забил сапой собственного отца на Харьковщине
17:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Харьковские правоохранители расследуют факт убийства мужчины собственным сыном.

В Харьковской области прокуратура сообщила о подозрении парню, который убил собственного отца. Об этом передает пресс-служба областной прокуратуры.

"Дергачевская местная прокуратура утвердила сообщение о подозрении 19-летнему парню в нанесении смертельных телесных повреждений родному отцу (ч. 2 ст. 121 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый вместе с мамой поехал в соседний населенный пункт, чтобы разыскать отца, который пил и не возвращался домой. Мужчину родственники нашли у местного сельского клуба во время распития алкоголя. Он не хотел возвращаться домой и начал нецензурно ругать жену и даже замахнулся на женщину.

"Такое поведение отца возмутило сына. Парень взял сапу и несколько раз ударил обидчика ручкой по спине. От боли и сильных ударов мужчина сел на колени, однако сын продолжил наносить удар", - говорится в сообщении.

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Парня остановили случайные свидетели. После этого он посадил отца в машину и повез в родное село. Дома в тот же вечер мужчина скончался.

По заключению экспертов, причиной смерти стала острая кровопотеря, которая развилась в результате полученных от избиения травм.

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"Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Напомним,  субботу, 21 сентября, в Киеве по адресу улица Вишняковская, 11 был обнаружен труп молодого парня на козырьке дома.

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Прокуратура, Харьковская область, Убийство, Нацполиция.
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