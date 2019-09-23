В Киеве разоблачили фейкового страхового агента

Новости Украины:В Киеве сообщено о подозрении мужчине, который выдавая себя за страхового агента продавал поддельные полисы автогражданки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева. Досудебным расследованием установлено, что в период со второй половины 2018 года до начала 2019 года, злоумышленник размещал в сети Интернет объявление о продаже страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств.

"После того, как потерпевший звонил на указанный в объявлении номер, они договаривались о встрече, во время которой подозреваемый выдавал себя за работника одной из известных страховых компаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенник собственноручно заполнял бланки страховых компаний под видом настоящих полисов страхования и продавал их потерпевшим, за что получал денежные средства. В среднем цена одного полиса составляла 800 гривен.

По результатам следственных действий выявлены оригиналы и копии поддельных документов, установлены потерпевшие и свидетели. В целом от действий мошенника пострадали более 20 человек.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), и ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка официальных документов). Досудебное расследование продолжается.