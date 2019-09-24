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В Ровенской области вернули в коммунальную собственность участок стоимостью 240 млн грн

В Ровенской области вернули в коммунальную собственность участок стоимостью 240 млн грн
06:14 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Суд обязал частное предприятие вернуть одному из сельских советов Гощанского района земельный участок с целевым назначением.

По результатам рассмотрения иска прокуратуры области хозяйственным судом Ровенской области обязали частное предприятие вернуть одному из сельских советов Гощанского района земельный участок с целевым назначением - земли промышленности и технической инфраструктуры, стоимостью 240 200 000 грн грн.

Установлено, что 3 января 2007 года между частным предприятием и сельским советом был заключен договор аренды земли сроком на 49 лет.

В дальнейшем, в мае 2017 года указанное частное предприятие признано банкротом и начата ликвидационная процедура, однако арендованный земельный участок вопреки требованиям действующего законодательства владельцу не возвращен.

Вследствие таких незаконных действий арендатора, орган местного самоуправления был фактически лишен возможности использовать земельный участок или предоставить в аренду другим лицам и получать арендную плату.

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Поэтому, с целью защиты интересов государства, прокуратура обратилась в суд о расторжении договора аренды и возвращении владельцу земельного участка стоимостью 240 200 000 грн.

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Ровенская область, Суд, Участок, Коммунальная собственность.
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