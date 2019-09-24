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Паромная переправа между Украиной и Румынией прошла тестовое испытание

Паромная переправа между Украиной и Румынией прошла тестовое испытание
13:01 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Паромная переправа, которая соединит по реке Дунай украинский и румынский берега, прошла тестовое испытание.

Как сообщил начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Игорь Перегняк, 23 сентября пограничники приняли участие в тестовом испытании работы пункта пропуска "Орловка".

"Первых 20 человек и 3 транспортных средства пропустили через государственную границу Украины пограничники Измаильского отряда", - сообщил Перегняк.

По его словам, оформление граждан и транспортных средств прошло в ранее заявленные временные показатели и без технических задержек. Вчера пограничники еще раз протестировали работу технических средств пограничного контроля, а также проверили организацию взаимодействия с сотрудниками контролирующих служб и паромного комплекса.

В частности, в тестовом переходе приняли участие мэр города Измаил Андрей Абрамченко, глава уездного совета Тулча Хорио Теодореску, мэр Исакчи Анастасе Морару, представители инвесторов, таможенной и пограничной служб Украины и Румынии и пр.

Украину и Румынию свяжет паромная переправа через Дунай

Как отметил Теодореску, переправа станет важной "точкой" соединения между двумя государствами и даст положительный экономический результат, в частности, для округа Тулча. Переправа также сокращает маршрут до Молдовы и на север Украины примерно на 200 км, что для автомобильного транспорта имеет большое значение.

По словам заместителя председателя Одесского областного совета Юрия Димчогло, 23 сентября на паромной линии Орловка – Исакча осуществлено два тестовых рейса с участием пограничных и таможенных служб двух стран.

"Тесты подтвердили полную готовность гидротехнических сооружений с обеих сторон до приема и отправления грузопассажирских паромов. С украинской стороны также протестирована работа систем и оборудования пограничного и таможенного контроля в пункте "Орловка", - отметил Димчогло.

Он уточнил, что полное открытие переправы состоится после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии. Предполагается, что на переправе будут работать 4 парома.

В июле 2017 года в ходе ознакомления со строительством в Ренийском районе тогдашний председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что в 2017 году возобновлено активное строительство паромной переправы Орловка-Исакча с румынской стороны, ранее тормозившееся из-за отсутствия всех необходимых согласований.

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Сообщалось, что сооружение переправы, формально стартовавшее еще в 2015 году, когда были подписаны соответствующие документы с руководством Румынии, несколько раз задерживалось из-за бюрократических проволочек, в основном, со стороны зарубежных партнеров.

Сообщалось, что стоимость проекта составляет 12 млн евро. Финансируют проект две частные компании.

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Украина, Румыния, Дунай, Паромная переправа, Переправа через Дунай.
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