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Масштабная авария под Киевом: есть жертва (фото с места ДТП)

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Масштабная авария под Киевом: есть жертва (фото с места ДТП)
14:12 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины:Масштабная авария произошла на кольцевой дороге города Бровары.

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    Сегодня в 1:00 ночи, в с. Княжичи возник пожар торфяников. Густой дым распространился вокруг населенного пункта, поэтому правоохранители закрыли движение по окружной дороге, поскольку видимость была незначительная.

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    Под утро, когда видимость стала достаточной, движение было восстановлено, однако в обоих направлениях трассы произошли аварии.

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    Фура въехала в легковушку, водитель которого погиб на месте от полученных травм. А дальше, столкнулись еще четыре транспортных средства, в одном из которых пассажир доставлен в больницу.

    Это ДТП произошло в направлении с. Княжичи. Еще две аварии с механическими повреждениями были в направлении Киева, но обошлось без пострадавших. Столичная патрульная полиция ограничила движение и пустила транспортные средства через город Бровары.

    Напомним, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и автоцистерны погибли 9 человек, еще четверо были госпитализированы. Водителя грузовика задержали.

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    22 сентября вблизи с. Большой Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области водитель "DAF" с полуприцепом (цистерна) не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", что стоял на обочине дороги. В результате ДТП погибли девять человек, еще 11 получили травмы.

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Киев, ДТП, Авария, Полиция, Бровары, Нацполиция.
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