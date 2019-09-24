Масштабная авария под Киевом: есть жертва (фото с места ДТП)

Сегодня в 1:00 ночи, в с. Княжичи возник пожар торфяников. Густой дым распространился вокруг населенного пункта, поэтому правоохранители закрыли движение по окружной дороге, поскольку видимость была незначительная.

Под утро, когда видимость стала достаточной, движение было восстановлено, однако в обоих направлениях трассы произошли аварии.

3

Фура въехала в легковушку, водитель которого погиб на месте от полученных травм. А дальше, столкнулись еще четыре транспортных средства, в одном из которых пассажир доставлен в больницу.

Это ДТП произошло в направлении с. Княжичи. Еще две аварии с механическими повреждениями были в направлении Киева, но обошлось без пострадавших. Столичная патрульная полиция ограничила движение и пустила транспортные средства через город Бровары.

Напомним, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и автоцистерны погибли 9 человек, еще четверо были госпитализированы. Водителя грузовика задержали.