Виновник "пьяного" ДТП на Рождество получил 4 года тюрьмы

Новости Украины:Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Волчанский районный суд Харьковской области вынес обвинительный приговор водителю, который в январе 2018 года сбил пешехода и, оставив его умирать на дороге, скрылся с места происшествия.

"27-летнего местного жителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель человека, а также заведомо оставлении пешехода в опасности (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины)... и приговорили к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, осужденный отмечал Рождество с друзьями, после чего сел за руль нетрезвым. Мужчина ехал со скоростью более 100 км/ч, не заметил пешехода на обочине сельской дороги и сбил его. Водитель не остановился, чтобы попытаться помочь потерпевшему, а не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм погиб.