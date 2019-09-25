Скачать
Среда, 25.09.2019
Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН, указы президента и "уход" Князева
Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН, указы президента и "уход" Князева
Трамп высказал об импичменте: Это плохо для страны
Трамп высказал об импичменте: Это плохо для страны
Головкин рассказал, почему согласился на бой с Деревянченко
Головкин рассказал, почему согласился на бой с Деревянченко
Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день
Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день

ВСУ понесли потери в зоне ООС: сводка штаба за минувшие сутки

ВСУ понесли потери в зоне ООС: сводка штаба за минувшие сутки
08:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения с начала вторника в результате 26 обстрелов на Донбассе.

За вторник и ночь среды боевики 26 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего погиб один и ранено двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", – говорится в сводке, обнародованной в среду утром на странице пресс-центра ООС в Фейсбук.

В частности за вторник незаконные вооруженные формирования (НВФ) 23 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 13 обстрелов позиций ООС: четыре раза вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово и Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; трижды вблизи Павлополя, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевика совершили 10 обстрелов украинских позиций: четыре раза вблизи Майского - из минометов калибра 82-мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82-мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зайцево - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новолуганское - из гранатометов различных систем; неподалеку Троицкого - из стрелкового оружия.

Вечерняя сводка ООС: 9 нарушений режима "тишины", гибель военного

С начала текущих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получил украинский военнослужащий.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 1 обстрел позиций ООС: вблизи Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили 3 обстрела украинских позиций: неподалеку Майского - из миномета калибра 82-мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новолуганское - из гранатометов различных систем и снайперского оружия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу и шведские инвестиции в экономику Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Война, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
03 Ученые рассказали о вреде негазированной минеральной воды
04 Проблемы с кожей: когда сдавать анализы на гормоны
05 Чего Зеленский ждет от разговора с Трампом: есть ответ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.09 - 22.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Курс валют НБУ: валюта дешевеет, доллар упал до трехлетнего минимума
Курс валют: валюта дешевеет, доллар упал до минимума
Рецепт дня: мясные котлеты с сюрпризом
Рецепт дня: мясные котлеты с сюрпризом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь