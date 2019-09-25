ВСУ понесли потери в зоне ООС: сводка штаба за минувшие сутки

Новости Украины:Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения с начала вторника в результате 26 обстрелов на Донбассе.

За вторник и ночь среды боевики 26 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего погиб один и ранено двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", – говорится в сводке, обнародованной в среду утром на странице пресс-центра ООС в Фейсбук.

В частности за вторник незаконные вооруженные формирования (НВФ) 23 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 13 обстрелов позиций ООС: четыре раза вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово и Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; трижды вблизи Павлополя, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевика совершили 10 обстрелов украинских позиций: четыре раза вблизи Майского - из минометов калибра 82-мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82-мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зайцево - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новолуганское - из гранатометов различных систем; неподалеку Троицкого - из стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получил украинский военнослужащий.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 1 обстрел позиций ООС: вблизи Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили 3 обстрела украинских позиций: неподалеку Майского - из миномета калибра 82-мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новолуганское - из гранатометов различных систем и снайперского оружия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу и шведские инвестиции в экономику Украины.