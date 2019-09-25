У боевиков взорвался склад с боеприпасами (Видео)

Новости Украины:На территории оккупированного Донецка взорвался склад с боеприпасами незаконных вооруженных формирований.

Утром, 25 сентября, в оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Черный дым от пожара видно за много километров.

Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки. "Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки долетают до дома", - сообщают очевидцы в социальных сетях.

В неподконтрольном украинским властям Луганске путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная был поврежден в результате попытки подрыва.