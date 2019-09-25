Скачать
Среда, 25.09.2019
Зеленский позовет Трампа в Украину (Видео)
Зеленский позовет Трампа в Украину (Видео)
Джонсон после разговора с королевой досрочно покинул ГА ООН
Джонсон после разговора с королевой досрочно покинул ГА ООН
Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане
Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане
Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день
Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день

У боевиков взорвался склад с боеприпасами (Видео)

У боевиков взорвался склад с боеприпасами (Видео)
09:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:На территории оккупированного Донецка взорвался склад с боеприпасами незаконных вооруженных формирований.

Утром, 25 сентября, в оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Черный дым от пожара видно за много километров.

Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки. "Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки долетают до дома", - сообщают очевидцы в социальных сетях.

ВСУ понесли потери в зоне ООС: сводка штаба за минувшие сутки

В неподконтрольном украинским властям Луганске путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная был поврежден в результате попытки подрыва.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецк, Россия, РФ, Донбасс, ВСУ, АТО, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день
03 Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
04 Ученые рассказали о вреде негазированной минеральной воды
05 Проблемы с кожей: когда сдавать анализы на гормоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН, указы президента и &quot;уход&quot; Князева
Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН и др
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.09 - 22.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Курс валют НБУ: валюта дешевеет, доллар упал до трехлетнего минимума
Курс валют: валюта дешевеет, доллар упал до минимума
Прочитает за Вас: ИИ может пересказывать условия конфиденциальности компании
Прочитает за Вас: ИИ может пересказывать условия конфиденциальности компании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь