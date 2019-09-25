Скачать
Среда, 25.09.2019
В Украине появился новый глава Национальной полиции
В Украине появился новый глава Национальной полиции
Джонсон после разговора с королевой досрочно покинул ГА ООН
Джонсон после разговора с королевой досрочно покинул ГА ООН
Экс-тренер Усика назвал главный "козырь" украинца в хэвивейте
Экс-тренер Усика назвал главный "козырь" украинца в хэвивейте
Украинский сервис поможет лучше понять собеседника
Украинский сервис поможет лучше понять собеседника

ЧП под Одессой: ребенок случайно повесился на канате

ЧП под Одессой: ребенок случайно повесился на канате
12:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Предполагается, что ребенок упал и запутался в канате, его мать находилась в соседней комнате.

В городе Южный Одесской области 10-летний мальчик обнаружен повешенным на канате "шведской стенки".

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП случилось вчера, когда ребенок находился в комнате один.

"Мать 10-летнего мальчика нашла сына в петле из каната от "шведской стенки". Все попытки медиков, которых женщина вызвала на место происшествия, реанимировать ребенка, к сожалению, оказались напрасными", - сообщили в главке.

Следственно-оперативной группой установлено, что трагедия произошла, когда мальчик играл в своей комнате. Предполагается, что, забравшись на стену, он упал и запутался в канате. В это время мать ребенка находилась в соседней комнате.

Как отмечается, семья, в которой воспитывался погибший, благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

В парке Одессы нашли мужчину с перерезанными венами

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Окончательное процессуальное решение будет принято после получения заключения судебно-медицинского эксперта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Ребенок, Одесская область, УК Украины, Нацполиции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день
02 Гороскоп на завтра, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
04 Ученые рассказали о вреде негазированной минеральной воды
05 Эмили Ратаковски в кружевном белье посреди магазина (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идут дожди: прогноз погоды на 25-26 сентября
В Украину идут дожди: прогноз погоды на 25-26 сентября
Переход на зимнее время в Украине: когда пройдет и как не навредить здоровью
Переход на зимнее время: когда и как не навредить здоровью
Курс валют НБУ: валюта дешевеет, доллар упал до трехлетнего минимума
Курс валют: валюта дешевеет, доллар упал до минимума
Прочитает за Вас: ИИ может пересказывать условия конфиденциальности компании
Прочитает за Вас: ИИ может пересказывать условия конфиденциальности компании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь