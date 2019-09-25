Учения "Казацкая воля - 2019" продолжаются: что происходит (Фото)

Новости Украины:В Вооруженных Силах Украины продолжается стратегическое командно-штабные учения "Казацкая воля - 2019".

Стратегические командно-штабные учения с органами военного управления ВСУ с привлечением войск (сил) "Казацкая воля - 2019" под руководством начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины продолжаются.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Отмечается, что в данных учениях принимают участие около десяти тысяч военнослужащих ВСУ и других составляющих сил обороны государства.

В Минобороны также назвали главную цель учений "Казацкая воля - 2019". Это - проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах (по классификации НАТО) в осуществлении управления войсками во время подготовки и ведения операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии.

Комплекс мероприятий стратегического командно-штабного учения "Казацкая воля - 2019" продолжается на всей территории государства.