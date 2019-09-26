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Адвокат Яхин: Один из фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" в критическом состоянии

Адвокат Яхин: Один из фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" в критическом состоянии
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Джемиль Гафаров находится в критическом состоянии из-за хронического заболевания почек.

Фигурант второй симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиль Гафаров находится в критическом состоянии из-за хронического заболевания почек.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката Рифата Яхина.

"У него (Джафарова) рисковая четвертая стадия заболевания почек, конечно, это - критическое состояние здоровья", - сказал адвокат.

Он рассказал, что за время содержания в СИЗО №5 Ростова-на-Дону Гафарова дважды обследовали врачи, но пришли к выводу, что у него нет заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

"Еще в марте сразу после задержания я подал ходатайство о медицинском осмотре Джемиля Гафарова из-за болезни сердца и почек, чтобы врачи его обследовали и пришли к выводу о наличии болезней, препятствующих содержанию в СИЗО. В июне медобследование провели, но только по болезни сердца. Это при том, что у Гафарова хроническое заболевание почек четвертой степени. В результате врачи предоставили заключение, что у него нет заболеваний, препятствующих содержанию под стражей ", - рассказал адвокат.

После этого Яхин подал в суд на руководство СИЗО из-за длительных сроков рассмотрения ходатайства о назначении медосмотра и его некачественном проведении.

"После этого ситуация сдвинулась. Судья обязал их провести повторное полное медобследование. Но и оно прошло плохо. В больницу с Джемилем были девять конвоиров, некоторые из них в бронежилетах с касками, автоматами. Его пристегнули наручниками к кровати. Нефролог поэтому боялся к нему подойти. По словам Джемиля, врач сказала ему: "Можно, я не буду к вам подходить, а отсюда спрашивать?". После этого комментарии об объективности обследования мне кажутся лишними. Очевидно, в заключении снова пришли к выводу, что Гафаров может содержаться в СИЗО ", - пояснил адвокат.

По словам Яхина, когда он в сентябре посещал Гафарова в СИЗО, то жаловался, что "у него опухли ноги и проявилась подагра". Кроме того, по его словам, сотрудники изолятора "выборочно" передают необходимые для лечения мужчины препараты.

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Как известно, работники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в аннексирована Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего были задержаны 24 активиста. Их подозревают в участии и организации ячейки запрещенной в России и аннексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Обвиняемыми по этому делу является 25 крымских татар.

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Крым, Политзаключенные, Джемиль Гафаров, Рифат Яхин.
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