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Четверг, 26.09.2019

Рано утром в Киеве горело здание на Почтовой площади (Видео)

На Набережном шоссе, 4 в Киеве в четверг, 26 сентября, в 04:54 произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Как выяснилось, возгорание произошло в одноэтажном недействующем здании. В связи с тем, что здание было под напряжением, спасатели ждали, пока сотрудники "Киевэнерго" отключат объект от электроэнергии и предоставят пожарным разрешение на тушение пожара, а уже после этого приступили к тушению. В 06:11 пожар площадью 200 кв. м был локализован, а в 06:21 – ликвидирован. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара сейчас выясняется.
УНИАН
Фото: ГСЧС
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Пожар, Почтовая площадь, Киевэнерго, ГСЧС.
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