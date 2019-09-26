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Авария в Донецкой области: есть погибшие

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Авария в Донецкой области: есть погибшие
14:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Неподалёку от Славянская в ДТП погибли три человека, в их числе ребенок.

Как сообщает полиция Донецкой области, сегодня около 6.30 в Славянском районе на выезде в Харьковскую область водитель автомобиля "Хюндай" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Тойота".

Водитель и пассажиры "Хюндай" - 31-летняя женщина и её 6-летняя дочь - скончались на месте. Две женщины-пассажирки "Тойоты" госпитализированы. Водитель "Тойоты" не пострадал.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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Как сообщалось ранее, виновника ДТП в Одессе арестовали без права внесения залога.

Кроме этого, как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера в полицию обратился местный житель и сообщил, что малознакомый ему мужчина силой удерживает в квартире его беременную жену, а также свою сожительницу.

 

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ДТП, Донецкая область, Погибшие, Славянск.
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