Авария в Донецкой области: есть погибшие

Новости Украины:Неподалёку от Славянская в ДТП погибли три человека, в их числе ребенок.

Как сообщает полиция Донецкой области, сегодня около 6.30 в Славянском районе на выезде в Харьковскую область водитель автомобиля "Хюндай" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Тойота".

Водитель и пассажиры "Хюндай" - 31-летняя женщина и её 6-летняя дочь - скончались на месте. Две женщины-пассажирки "Тойоты" госпитализированы. Водитель "Тойоты" не пострадал.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщалось ранее, виновника ДТП в Одессе арестовали без права внесения залога.

Кроме этого, как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера в полицию обратился местный житель и сообщил, что малознакомый ему мужчина силой удерживает в квартире его беременную жену, а также свою сожительницу.