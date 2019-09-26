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В Киеве директора строительной фирмы отдают под суд

В Киеве директора строительной фирмы отдают под суд
14:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Прокуратура

Новости Украины:В Киеве будут судить директора строительства, на территории которого погиб работник.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которые привели к гибели человека.

Происшествие случилось в июне 2018 года на строительстве многофункционального комплекса на улице Васильковской в Голосеевском районе столицы. "Выполняя монтажные работы по устройству системы вентиляции, работник упал с 12-этажной высоты в вентиляционную шахту, в результате чего получил многочисленные телесные повреждения, от которых скончался", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что директор подрядной организации, которая выполняла указанные работы, нарушая действующее законодательство об охране труда, не обеспечил проведения с работниками необходимого инструктажа и противоправно допустил их к выполнению работ. Как следствие, работник, не будучи осведомленным о правилах безопасности, погиб.

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Директору общества и двум лицам, на которых возложена обязанность обеспечивать правила безопасности во время выполнения работ на данном предприятии, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования обвинительные акты против подозреваемых будут направлены в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

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Киев, Строительство, Прокуратура, Суд.
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