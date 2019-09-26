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День в ООС: противник использовал запрещенные минометы

День в ООС: противник использовал запрещенные минометы
20:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. (…) В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Боевики полтора часа обстреливали украинские позиции в Луганской области

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – два обстрела.

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Донбасс, ОРЛО, ОРДЛО, ОДЛО, ООС.
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