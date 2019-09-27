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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе Киев-Одесса (Видео)

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе Киев-Одесса (Видео)
04:11 Сегодня Телеграф Укринформ dsns.gov.ua

Новости Украины:В результате столкновения автобуса с грузовиком на трассе Киев-Одесса, пострадал водитель автобуса.

На трассе Киев-Одесса в результате столкновения автобуса с грузовиком пострадал водитель автобуса. Пассажиры, среди которых были четверо паломников, направляющихся в Умань, не пострадали.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"В оперативно-координационный центр Управления ГСЧС поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Киев-Одесса на границе между Киевской и Черкасской областями. Сразу после сообщения, к месту происшествия оперативно прибыли дежурные бригады пожарно-спасательных частей со Ставищанского района, Киевской области и Жашковского района, Черкасской области. Во время патрулирования трассы к месту происшествия также прибыло аварийно-спасательное отделение с Уманского сводного отряда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения автобуса с грузовиком пострадал водитель автобуса, которого зажало за рулем. Спасатели, применив инженерно-спасательное оборудование, освободили пострадавшего и передали врачам.

"На время дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса, который выполнял рейс по маршруту Киев - Одесса, находились 38 пассажиров, среди которых были и четверо паломников, направляющихся в Умань на празднование Рош Ашана", - информируют в ведомстве.

Полиция получила уже 200 сообщений о ДТП в Киеве

Никто из пассажиров в результате происшествия не пострадал.

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Киев, Одесса, ДТП, Паломничество, ГСЧС.
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