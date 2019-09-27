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Ситуация на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала уменьшение обстрелов

Ситуация на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала уменьшение обстрелов
07:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:ОБСЕ в среду насчитала 200 взрывов на Донбассе.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в среду около 200 взрывов в Донецкой области и три взрыва на Луганщине.

Об этом сообщается в опубликованном в четверг отчете СММ ОБСЕ.

"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав между тем больше взрывов (около 200), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 55 взрывов)", - говорится в отчете.

Боевики полтора часа обстреливали украинские позиции в Луганской области

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на северо-запад от н. п. Горловка, на юг и юго-юго-запад от Донецкой фильтровальной станции, в частности 3 разрыва снарядов на расстоянии 500 м от камеры СММ, а также в районах к югу и юго-востоку от н. п. Пищевик и на северо-северо-востоку от н. п. Марьинка.

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ОБСЕ, Донбасс, ОРЛО, ОРДЛО, ОДЛО, ООС.
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