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ДТП в Броварах: виновный полицейский задержан (Фото)

ДТП в Броварах: виновный полицейский задержан (Фото)
10:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:ГБР задержало полицейского, который в пьяном состоянии сбил на остановке в Броварах трех человек.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием сотрудника полиции охраны, произошедшего на остановке общественного транспорта в Броварах (Киевская обл.), полицейский задержан.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, полицейский-водитель взвода реагирования Броварского межрайонного отдела управления полиции охраны в Киевской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился за рулем автомобиля марки "Опель". На ул.Киевской в Броварах он въехал в остановку общественного транспорта и совершил наезд на семейную пару и велосипедиста. От полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени.

В настоящее время решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

ДТП на Киевщине: погибла женщина, два человека травмированы (Фото)

Ранее о ДТП, произошедшем вечером 26 сентября, сообщила Национальная полиция Украины. На место ДТП прибыл глава Нацполиции Игорь Клименко. Он принял решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в Киевской области от исполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование.

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Киевская область, Бровары, ГБР, Нацполиция.
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