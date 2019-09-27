Во Львове заминировали аэропорт: полиция ведет расследование

Новости Украины:Неизвестный направил письмо с информацией о минировании аэропорта на почту Нацполиции.

Полицейские проверяют информацию о минировании международного аэропорта "Львов" имени Данилы Галицкого.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сообщение о минировании аэропорта поступило полиции сегодня по электронной почте.

По указанному в сообщении адресу выехали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб.

Правоохранители обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.

Также полицейские принимают меры для установления лица, сообщившего о минировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства.