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Лучше поздно: город на Сумщине принял бюджет на 2019 год

Лучше поздно: город на Сумщине принял бюджет на 2019 год
22:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook Глуховский горсовет

Новости Украины:После принятия бюджета на текущий год власти Глухова наконец-то погасят долги по ряду расходных статей.

В Глухове Сумской области сегодня, 27 сентября, городской совет наконец приняла бюджет города на 2019 год.

Как сообщает пресс-служба Глуховского горсовета на официальной странице в Facebook, за городской бюджет-2019 проголосовали все присутствующие на сессии 24 депутата (всего в Глуховском горсовете сейчас 28 депутатов - ред.).

"На сегодняшнем заседании сессии Глуховского городского совета 24 депутата наконец единогласно проголосовали за бюджет города на 2019 год", - говорится в сообщении.

Согласно принятому решению, горсовет определил на 2019 доходы городского бюджета в сумме 329 млн 798,3 тыс, в том числе доходы общего фонда городского бюджета – 322,786 млн грн и специального фонда – 7,012 млн грн.

Расходы городского бюджета определены в сумме 329 млн 798,9 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда городского бюджета – 322,739 млн грн и специального фонда – 7,06 млн грн.

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"Итак, бюджет на 2019 наконец принят только в конце сентября, разблокировано много статей расходов, которые, в первую очередь, позволят осуществить выплату помощи на лечение или улучшение социально-бытовых условий жителей города, на погребение умерших одиноких граждан, государственной помощи многодетным семьям и т.д.", - отмечается в сообщении.

Также сегодня были приняты решения о городских целевых программах, которые должны были начаться еще с начала года.

В целом город и его жители прожили в этом году без бюджета более 8 месяцев.

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Сумская область, Бюджет, Глухов, Бюджет-2019.
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