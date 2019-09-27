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Суд начал рассмотрение апелляции на приговор "Терезе"

Суд начал рассмотрение апелляции на приговор "Терезе"
23:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Стартовало рассмотрение апелляции на приговор гражданке РФ Ларисе Чубаровой с позывным "Тереза".

Харьковский апелляционный суд в пятницу начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор, вынесенный Киевским райсудом сотруднице т.н. "министерства государственной безопасности ДНР", гражданке РФ Ларисе Чубаровой с позывным "Тереза".

"Суд сегодня начал рассмотрение апелляции по сути. Но полностью рассмотреть ее не успел. Следующее заседание назначено на 1 ноября", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Приговор Чубаровой был вынесен 29 июня 2017 года. Апелляционный суд трижды пытался рассмотреть жалобу на этот приговор, но безуспешно. 3 мая 2018 года взяла самоотвод вся коллегия судей. 18 июля 2018 года и 26 апреля 2018 года о самоотводе заявляли члены коллегии.

Напоминаем, 7 апреля 2015 г. сотрудники контрразведки совместно с коллегами из УСБУ в Харьковской области задержали предполагаемого организатора серии взрывов в Харькове.

Как сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, задержанная - гражданка Российской Федерации, сотрудница т.н. министерства государственной безопасности "ДНР" с позывным "Тереза".

По его словам, установлено, что задержанная в начале 2014г. была активной участницей Антимайдана в Харькове и пророссийских протестных акций. После начала боевых действий на Донбассе "Тереза" выехала в Донецк для участия в вооруженном противостоянии против Украины на стороне т.н. ДНР. В феврале 2015г. "Тереза" по координации руководителя одного из управлений т.н.МГБ ДНР с позывным "Док" прибыла в Харьков с целью сбора разведывательной информации и координации деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые действуют на территории региона. В результате проведения неотложных следственных действий по месту временного проживания задержанной было обнаружено самодельное взрывное устройство, военное снаряжение и антиукраинская символика.

22 сентября 2015г. обвинительный акт в отношении Чубаровой был направлен в суд.

29 июня 2017г Киевский райсуд Харькова признал Чубарову виновной в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства (ч.4 ст.260, ч.1 ст.263, ч.1 ст.110 УК Украины) и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Чубарова и ее адвокат подали апелляционные жалобы на приговор.

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Суд, Боевики, РФ, Донбасс, Апелляция, Тереза, ДНР, Лариса Чубарова.
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