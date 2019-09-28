Трагедия в Запорожское области: поезд убил троих человек

Новости Украины:Тела обнаружили возле железнодорожных путей, причины смерти устанавливаются.

В Запорожской области под колесами электропоезда погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 27 сентября в ГСЧС поступила информация, что неподалёку от села Павловское Вольнянского района возле железнодорожных путей обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом.

Обстоятельства гибели людей устанавливаются.

Как сообщалось раннее, в Запорожской области вечером 20 сентября произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли 3 человека.