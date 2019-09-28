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Трагедия в Запорожское области: поезд убил троих человек

Трагедия в Запорожское области: поезд убил троих человек
10:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Тела обнаружили возле железнодорожных путей, причины смерти устанавливаются.

В Запорожской области под колесами электропоезда погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 27 сентября в ГСЧС поступила информация, что неподалёку от села Павловское Вольнянского района возле железнодорожных путей обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом.

Обстоятельства гибели людей устанавливаются.

В Запорожской области застрелили замглаву ОТГ: детали резонансного убийства 

Как сообщалось раннее, в Запорожской области вечером 20 сентября произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли 3 человека.

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ДТП, Запорожская область, ГСЧС, Вольнянский район, Павловское.
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