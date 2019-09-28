"Киевпастранс" рассказал, когда возобновит движение скоростной трамвай

Новости Украины:Работу трамвая планируют возобновить с 30 сентября, сообщили в "Киевпастрансе".

Движение скоростного трамвая по маршруту №№1, 3 и троллейбусов № 27К будет восстановлено с 30 сентября, движение автобусов № 3Т и № 4 будет закрыто. Сообщает КП Киевпастранс

Движение трамваев №2 с 28 сентября будет закрыто, вместо них будут курсировать автобусы № 2Т по маршруту: Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога: ул. Симиренко - б-р Кольцова - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Зодчих - ул. Леся Курбаса, в обратном направлении - ул. Леся Курбаса - ул. Владимира Покотило - б-р Кольцова - ул. Симиренко.

28 и 29 сентября коммунальщики будут осуществлять технические поездки по скоростной линиb, трамваи будут курсировать без пассажиров.

В связи с капитальным ремонтом путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский-Святошино с 22 июня было ограничено движение транспорта, в частности трамваев №1 и №3.

На время реконструкции "Киевпастранс" организовал короткий бесплатный трамвайный маршрут №2 от ул. Академика Королева до станции "Ромена Роллана", организован автобусный маршрут №3Т и №4.

По данным Киевавтодора, с началом нового дорожно-строительного сезона-2020 начнется второй этап работ - ремонт проезжей части и тротуаров в направлении Кольцевой дороги.