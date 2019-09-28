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Любитель дрифта в Киеве чуть не убил двух пешеходов (Видео)
11:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: Информатор

Новости Украины:Любитель экстремального вождения в Киеве сбил пешеходов, которые были госпитализированы.

В столице водитель во время экстремального вождения на автостоянке возле ТРЦ Lavina сбил двух пешеходов и повредил автомобили. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Вызов поступил 27 сентября в 23:27. Водитель во время экстремального вождения на парковке возле ТРЦ Lavina сбил двух пешеходов и повредил автомобили. Потерпевшие и водитель были госпитализированы. Все совершеннолетние", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас следственные действия продолжаются, изучаются материалы дела.

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"У полиции по закону есть сутки, чтобы открыть уголовное производство по делу", - сообщили в пресс-службе.

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Киев, ДТП, Авария, Дрифт, ТРЦ.
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