Любитель дрифта в Киеве чуть не убил двух пешеходов (Видео)

Новости Украины:Любитель экстремального вождения в Киеве сбил пешеходов, которые были госпитализированы.

В столице водитель во время экстремального вождения на автостоянке возле ТРЦ Lavina сбил двух пешеходов и повредил автомобили. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Вызов поступил 27 сентября в 23:27. Водитель во время экстремального вождения на парковке возле ТРЦ Lavina сбил двух пешеходов и повредил автомобили. Потерпевшие и водитель были госпитализированы. Все совершеннолетние", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас следственные действия продолжаются, изучаются материалы дела.

"У полиции по закону есть сутки, чтобы открыть уголовное производство по делу", - сообщили в пресс-службе.