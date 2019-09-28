Любитель дрифта в Киеве чуть не убил двух пешеходов (Видео)

В столице водитель во время экстремального вождения на автостоянке возле ТРЦ Lavina сбил двух пешеходов и повредил автомобили. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Вызов поступил 27 сентября в 23:27. Водитель во время экстремального вождения на парковке возле ТРЦ Lavina сбил двух пешеходов и повредил автомобили. Потерпевшие и водитель были госпитализированы. Все совершеннолетние", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас следственные действия продолжаются, изучаются материалы дела.
"У полиции по закону есть сутки, чтобы открыть уголовное производство по делу", - сообщили в пресс-службе.