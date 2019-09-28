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Нападение на журналиста: прокуратура Чернигова переквалифицировала дело

Нападение на журналиста: прокуратура Чернигова переквалифицировала дело
11:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:По словам самого журналиста прокуратура со второй попытки таки переквалифицировала дело.

В Чернигове прокуратура переквалифицировала уголовное производство о нападении на местного журналиста и блогера Игоря Стаха.

Как сообщил Стах на своей странице в Facebook, соответствующее письмо из прокуратуры Черниговской области он получил на этой неделе.

"Прокуратура Черниговской области со второй попытки переквалифицировала нападение на меня с нанесения легких телесных повреждений на нападение на журналиста. Ранее подобную мою жалобу спустили по цепочке в полицию города Чернигов.

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Статья 345-1.2 - нанесение журналисту побоев легкой или средней тяжести, до 5 лет лишения свободы. Однако нападение на меня - это 345-1.4: то же, но совершенное организованной группой. Здесь срок наказания от 7 до 14 лет", - написал он.

В то же время Стах пожаловался на промедление с расследованием дела со стороны правоохранителей. Стаха избили 29 августа в Чернигове.

Нападение было совершено возле железнодорожного вокзала. Его избили двое мужчин.

Стах связывает нападение со своей профессиональной деятельностью и утверждает, что за ним следили. На своей странице в соцсети Стах заявлял, что ему неоднократно угрожали, ведь во время парламентской избирательной кампании он критиковал кандидатов-мажоритарщиков, в частности, в округе №210.

По факту нападения полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

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Прокуратура, Полиция, Чернигов, Нападение, Журналист, Игорь Стаха.
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