Главу регионального Меджилиса хотят обвинить в терроризме

Новости Украины:Российские силовики обвиняют Ильвера Аметова по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

Главу регионального Меджлиса крымскотатарского народа Ильвера Аметова в Судаке обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ, среди которых - "призыв к осуществлению экстремистской деятельности".

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатрского народа Рефат Чубаров, комментируя обыски в доме и кафе Аметова.

"В Крыму российские оккупанты приступили к новому витку репрессий в отношении крымских татар... Аметова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ, среди которых и "призыв к осуществлению экстремистской деятельности"", - отметил Чубаров.

По его информации, распоряжение об обыске издал еще 26 сентября так называемый "министр внутренних дел" аннексированого Крыма Павел Каранда.

Чубаров напомнил, что Аметов был одним из первых, кто основал крымскотатарский поселок Асрет в 1989 году.

По сведениям, которыми располагает Меджлис, две недели назад в Асрете на праздновании 30-летия основания поселка у Аметова произошла перепалка с сыном крымского коллаборанта Асаном Умеровым. Вероятно, из-за доноса Умерова и начались обыски у Аметова, считает Чубаров.

Как сообщалось ранее, силовики оккупированного Крыма проводят обыски в доме крымскотатарского ветерана национального движения Ильвера Аметова . Об этом сообщает активист Заир Смедляев.