Пассажир автобуса, попавшего в ДТП под Жашковом умер в больнице

Новости Украины:В полиции сообщили, что из одиннадцати пострадавших при аварии, один скончался.

Из 11 пострадавших в результате ДТП, которое произошло сегодня на трассе Киев-Одесса возле Жашкова, один человек умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

"Пострадавших сначала было 5, а затем их действительно зафиксировали 11. Один человек умер в больнице. Уголовное производство еще не открыли, в процессе", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса в Жашковском районе сегодня в 09:00 утра произошло ДТП, в котором пострадало 11 человек.

Как сообщалось ранее, тренер украинского средневеса Дениса Беринчика (11-0-0, 7 КО) Станислав Григорук сообщил, что его подопечный попал в аварию.

Кроме этого, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому, который сбил трех человек в Броварах, в виде двух месяцев содержания стражей без права внесения залога.