На Черниговщине мотоцикл влетел в полицейский автомобиль

Новости Украины:В Черниговской области мопед врезался в машину полиции.

В Нежине (Черниговская обл.) в субботу вечером мотоциклист выехал на встречную полосу движения и врезался в полицейский автомобиль, его доставили в реанимацию местной больницы, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Сегодня вечером в городе Нежин водитель мопеда Address выехал на встречную полосу и врезался в полицейское авто Toyota Prius. Водитель мопеда получил серьезные травмы. Пострадавшего сразу доставили в реанимацию местной больницы. Его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в субботу вечером полицейский автомобиль во время патрулирования повернул с ул.Широкомогерська на Таращанскую в Нежине. За поворотом водитель авто почти сразу увидел надвигающийся навстречу им мопед с двумя людьми. Правоохранители свернули направо и остановились, но мотоциклист в этот момент свернул на встречную полосу и врезался в переднюю левую фару патрульного автомобиля.

Пострадавшего в столкновении мотоциклиста в тяжелом состоянии доставили в реанимацию местной больницы. Врачи выяснят, был ли он в состоянии алкогольного опьянения.

Второй пассажир мотоцикла получил незначительные травмы и самовольно покинул место ДТП. Он был с признаками сильного алкогольного опьянения.

По информации полиции, оба мужчины были без шлемов. Правоохранители обнаружили в бардачке под сиденьем мопеда документы на транспортное средство, полис и удостоверение водителя а также пакет с едой и бутылками с остатками алкоголя.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Нежинского отдела полиции.