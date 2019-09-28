Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
"Украинская история" Трампа: американские СМИ насчитали два десятка фигурантов
"Украинская история" Трампа: американские СМИ насчитали два десятка фигурантов
"Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
"Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
Атлетико и Реал раскатали ничью (Видео)
Атлетико и Реал раскатали ничью (Видео)
Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы
Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы

Kyiv Lights Festival: В Киеве начался фестиваль света и медиа-искусства

Смотрите фото (3)
Kyiv Lights Festival: В Киеве начался фестиваль света и медиа-искусства
23:48 Сб, 28 Сентябрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины:В столице проводят фестиваль света и медиа-искусства под названием Kyiv Lights Festival.

Третий международный фестиваль света и медиа-искусства Kyiv Lights Festival (KLF) стартовал в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

28 и 29 сентября медиа-художники со всего мира будут менять городское пространство с помощью световых инсталляций. Здание Киевской городской государственной администрации превратилась в гигантский экран для конкурса 3D-видеомапинга.

Ярким событием фестиваля станет запуск "Луча грез", основой для которого стали 100 000 детских рисунков, собранных со всей Украины в туре "Моя детская мечта". Работа объединит в себе 3D-мапинг и технологии дополненной реальности AR. "Луч мечты" создан победителями KLF-2017 анимационной студией SKILZ и студией AR Live Animation для благотворительного проекта 1 + 1 медиа "Исполни мечту".

В международном конкурсе 3D-видеомапинга соревновались медиа-художники из девятнадцати стран, среди которых такие отдаленные от Украины страны, как Бразилия, Индонезия, Китай, Колумбия, Таиланд, Чили и Япония. В этом году участие в конкурсе 3D-видеомапинга берут представители более 20 стран мира.

Kyiv Lights Festival: в столице ограничат движение транспорта на Крещатике

За предыдущие два года KLF занял место на фестивальной карте Украины и стал неотъемлемой частью культурной жизни столицы. С каждым годом он собирает все больше зрителей - в 2018 г. фестиваль посетило более 220 000 киевлян и гостей столицы.

На время организации и проведения Kyiv Lights Festival будет перекрыто транспортное движение на участке улицы Крещатик с 21:00 27 сентября по 7:00 30 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Киев, Фестиваль, Kyiv Lights Festival, KLF.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Именины (День Ангела) Людмилы: значение имени и поздравления
03 Полезная зелень: почему не стоит злоупотреблять
04 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
05 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Kyiv Lights Festival: В Киеве начался фестиваль света и медиа-искусства
В Киеве начался фестиваль света и медиа-искусства
В Европе моль массово уничтожает каштаны: растения на грани исчезновения
Каштаны в Европе под угрозой исчезновения
Теракт возле Дворца спорта: в Харькове прошла акция против обмена с РФ
В Харькове прошла акция против обмена пленных с РФ
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь