Kyiv Lights Festival: В Киеве начался фестиваль света и медиа-искусства

Новости Украины:В столице проводят фестиваль света и медиа-искусства под названием Kyiv Lights Festival.

Третий международный фестиваль света и медиа-искусства Kyiv Lights Festival (KLF) стартовал в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

28 и 29 сентября медиа-художники со всего мира будут менять городское пространство с помощью световых инсталляций. Здание Киевской городской государственной администрации превратилась в гигантский экран для конкурса 3D-видеомапинга.

Ярким событием фестиваля станет запуск "Луча грез", основой для которого стали 100 000 детских рисунков, собранных со всей Украины в туре "Моя детская мечта". Работа объединит в себе 3D-мапинг и технологии дополненной реальности AR. "Луч мечты" создан победителями KLF-2017 анимационной студией SKILZ и студией AR Live Animation для благотворительного проекта 1 + 1 медиа "Исполни мечту".

В международном конкурсе 3D-видеомапинга соревновались медиа-художники из девятнадцати стран, среди которых такие отдаленные от Украины страны, как Бразилия, Индонезия, Китай, Колумбия, Таиланд, Чили и Япония. В этом году участие в конкурсе 3D-видеомапинга берут представители более 20 стран мира.

За предыдущие два года KLF занял место на фестивальной карте Украины и стал неотъемлемой частью культурной жизни столицы. С каждым годом он собирает все больше зрителей - в 2018 г. фестиваль посетило более 220 000 киевлян и гостей столицы.

На время организации и проведения Kyiv Lights Festival будет перекрыто транспортное движение на участке улицы Крещатик с 21:00 27 сентября по 7:00 30 сентября.