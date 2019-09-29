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"По горячим следам": В Киеве задержали воровку обокравшую экс-нардепа

"По горячим следам": В Киеве задержали воровку обокравшую экс-нардепа
00:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В столице у экс-нардепа из кармана вытащили портмоне с 14 тыс. грн.

В Киеве в магазине игрушек на бульваре Леси Украинки обокрали бывшего нардепа-регионала Григория Смитюху.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел.

Согласно сообщению, когда экс-нардеп выбирал детские игрушки, к нему в карман запустила руку воровка. Добычей карманницы стали около 14 тысяч гривен наличными из портмоне бывшего депутата-регионала.

Карманная кража была раскрыта по горячим следам - сам экс-нардеп ранее работал в МВД и правоохранительном комитете ВРУ, а один из его братьев - Василий - сейчас трудится начальником отдела представительства в административном судопроизводстве управления представительства защиты интересов граждан и государства в суде прокуратуры Киева.

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Воровкой оказалась местная жительница, ранее привлекавшаяся за подобные преступления. Согласно ч.1 ст.185 УК Украины "Кража", ей грозит до 3 лет тюрьмы.

Напоминаем, в июле на центральном железнодорожном вокзале Киева ограбили народного депутата VIII созыва Владимира Арьева.

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Киев, Полиция, МВД, Вор, Нардеп, Григорий Ситюха.
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