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В Киеве теперь можно переночевать в необычном хостеле (Фото)

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В Киеве теперь можно переночевать в необычном хостеле (Фото)
12:36 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости Украины:Отработавшее свое железо в качестве транспортного средства полностью переделали и теперь в нем можно жить.

В Киеве на улице Константиновской открылся хостел из двух старых вагонов метро.

Об этом сообщает ТСН.

Отработавшее свое железо в качестве транспортного средства полностью переделали и теперь в нем можно жить. Два вагона просто соединили вместе и накрыли крышей, сымитировав при этом железнодорожный перрон. Внутри все переиначили, оставив только надпись на дверях "Не прислоняться". Но внешне все оставили без изменений.

Как рассказывает управляющая отелем Елена Забродская, она и ее команда старались сделать вагоны комфортными, поэтому оставлять старый вид было невозможно. Вагон разделен на мини-комнаты: в одну такую помещается сразу до четырех человек. Кроме того, там установили кровати, душевые, кондиционеры, шкаф и розетки для телефонов.

Предположительно, это как раз и есть те два старых вагона которые киевский метрополитен пустил с молотка через систему Prozorro еще в конце 2017-го за 546 тыс. грн. Покупателем оказался Михаэль Гальперин.

Самый необычный хостел в мире (Фото)

Из вагонов он планировал создать хостел на Подоле или конференц-сервис. Тогда первоначальная их стоимость составляла 483 тыс. грн., но покупатель предложил на 60 тыс. грн. больше, чем предприятия "Амарант" и "Актов-м Плюс".

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Киев, Метро, Подол, Хостел.
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